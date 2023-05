Letzte offizielle Beziehung mit Sean Penn

Theron, die zwei Adoptivkinder hat, war in der Vergangenheit mit ihrem Schauspielkollegen Sean Penn (62) liiert, die beiden waren zwischen 2013 und 2015 ein Paar. Ausserdem hatte sie unter anderem eine Beziehung mit dem Schauspieler Craig Bierko (58) - sie soll von 1995 bis 1997 gehalten haben - und mit dem Third-Eye-Blind-Sänger Stephen Jenkins (58), von dem sie sich 2001 nach drei Jahren trennte. Anschliessend war der Mann an ihrer Seite Schauspieler Stuart Townsend (50), die Beziehung hielt bis 2009. Zuletzt wurde Theron im Frühjahr 2022 eine Beziehung mit Model Gabriel Aubry (46), dem Ex von Halle Berry (56), nachgesagt.