Nur Freunde - oder mehr?

Demnach hätten die beiden Stars am vergangenen Wochenende dieselben Partys besucht. Am Samstag die jährliche Feier des Tech-Gurus David Rosenberg in Bridgehampton, am Sonntag dann die «Fourth of July»-Party des Tao-Group-Gründers Marc Packer. Laut «Page Six» waren DiCaprio und Hadid mit einer Gruppe unterwegs. Schon länger heisst es, dass sie denselben Freundeskreis hätten.