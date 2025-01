Neue «LOL: Last One Laughing»-Staffel: Diese Stars sind am Start

Das Prime–Video–Format «LOL: Last One Laughing» geht dieses Jahr in die sechste Runde. Nun ist bekannt, welche Stars an der neuen Staffel der Erfolgsshow teilnehmen – erneut sind es nicht nur Comedians. Vor allem ein Name dürfte viele Menschen freuen: Kein Geringerer als Schauspielstar Florian David Fitz (50) wird sich der Herausforderung, andere zum Lachen zu bringen, aber selbst nicht lachen zu dürfen, stellen.