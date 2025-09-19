Neue Marvel Serie: Iron Man begeistert jetzt Kinder im Vorschulalter

Teamwork mit «Deine Freunde» für zwei Songs und cooles Musikvideo

Musikalisch wird die Serie von der deutschen Kids–Band «Deine Freunde» rund um Florian Sump, Markus Pauli und Lukas Nimscheck untermalt. Sump ist der ehemalige Schlagzeuger der Band Echt, Pauli ein berühmter DJ und Nimscheck unter anderem als Moderator vom «Tigerenten–Club» bekannt. Gemeinsam mit drei Kindern, die zuvor als Gewinner der Disney Channel Mitmach–Aktion gekürt wurden, nahm die Band die deutsche Version des Titelsongs auf. Auch ein Musikvideo wurde dazu gedreht, das auf YouTube, sowie zum Launch der Serie im TV im Disney Channel zu sehen ist. Insgesamt steuerte die dreiköpfige Musikgruppe aus Hamburg zwei Lieder bei.