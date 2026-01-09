Neue Memoiren 2026: Diese Promis erzählen ihre Geschichte

2025 machten unter anderem Schauspieler Charlie Sheen (60) und Epstein–Opfer Virginia Giuffre (1093–2025) mit ihren Memoiren Schlagzeilen. Auch für 2026 sind bereits mehrere prominente Bücher angekündigt, die für Aufmerksamkeit sorgen dürften.
Eric Dane
Der an ALS erkrankte Schauspieler Eric Dane (53) blickt in seinem Buch «Book of Days; A Memoir in Moments» auf sein bewegtes Leben zurück. Anfang Dezember 2025 hatte die Verlagsmarke von Maria Shriver das Werk für 2026 angekündigt. Laut Pressemitteilung wird Dane in der Autobiografie auf die Tage zurückblicken, die ihm am meisten bedeutet haben. Darunter die Geburten seiner beiden Töchter Billie und Georgia, sein erster Drehtag bei der Erfolgsserie «Grey's Anatomy», der Moment, als er beschloss, nüchtern zu werden sowie der Tag, an dem er die Diagnose ALS erhielt. Der Schauspieler hatte seine Erkrankung im Frühjahr öffentlich gemacht.
Christina Applegate
Auch Danes Kollegin Christina Applegate (54) wurde durch eine Serie berühmt und kämpft inzwischen gegen eine schwere Krankheit. In ihrer für den 3. März 2026 angekündigten Autobiografie «You with the Sad Eyes» blickt die Schauspielerin offen auf ihren Karriereweg zurück – vom Durchbruch mit «Eine schrecklich nette Familie» bis zu ihrer MS–Erkrankung. Christina Applegate spielte von 1987 bis 1997 Kelly Bundy in der beliebten US–Sitcom. 2021 gab sie bekannt, dass sie an Multipler Sklerose (MS) erkrankt ist. Wie das Branchenmagazin «The Hollywood Reporter» berichtete, habe Applegate beschlossen, das Buch zu schreiben, «als ich gezwungen wurde, langsamer zu werden». Erstmals in ihrem Leben habe sie wegen ihrer Erkrankung innehalten und über alles nachdenken können.
Liza Minnelli
Die legendäre Schauspielerin und Sängerin Liza Minnelli (79) feiert am 12. März ihren 80. Geburtstag, zwei Tage vorher soll ihre Autobiografie mit dem Titel «Kids, Wait Till You Hear This!» erscheinen. Angekündigt ist ein «einzigartiger Einblick in ihr aufregendes Leben». Minnelli wird über ihre Kindheit als Tochter von Hollywood–Schauspielerin Judy Garland und Regisseur Vincente Minnelli berichten und ihren eigenen Aufstieg im Showbiz. Doch es geht nicht nur um glanzvolle Karriere–Highlights, sondern auch ihr turbulentes Privatleben – mit vier Hochzeiten, mehreren Fehlgeburten, gesundheitlichen Problemen sowie Alkohol– und Drogenmissbrauch.
Kim Thayil
Die Memoiren von Soundgarden–Gitarrist Kim Thayil (65) sollen am 19. Mai 2026 unter dem Titel «A Screaming Life: Into The Superunknown With Soundgarden And Beyond» erscheinen. Darin will er nicht nur auf seine Kindheit und Jugend als Sohn von Einwanderern in Chicago zurückblicken, sondern auch über Höhen und Tiefen der Band berichten. Im Oktober kündigte er auf seinem Instagram–Account an: «Das Buch beschreibt meine Erfahrungen, meine Reise und mein Wachstum mit der Band und den Aufbau der Musikszene in Seattle, bis hin zur Zusammenarbeit mit Matt Cameron und später Ben Shepherd, mit denen wir gemeinsam auf unseren weltweiten Erfolg hingearbeitet und gespielt haben.»
Gisèle Pelicot
Auch die Französin Gisèle Pelicot (73) wird 2026 weiter für Aufsehen sorgen: In «Eine Hymne an das Leben» berichtet sie in eigenen Worten über ihr Leben. Das Buch soll am 17. Februar erscheinen – nicht nur in ihrer Heimat Frankreich, sondern auch in Deutschland und 20 weiteren Ländern. 2024 wurde sie zur Heldin im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, als sie öffentlich einen Prozess gegen ihren Ex–Mann führen liess, der sie jahrelang missbraucht hatte und auch von vielen anderen Männern vergewaltigen liess. Dominique Pelicot wurde zu 20 Jahren Haft wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt, 50 weitere Angeklagte wurden zu Strafen von drei bis 15 Jahren verurteilt. Das «Time»–Magazin kürte Gisèle Pelicot zu einer der «Frauen des Jahres 2025» und würdigte sie als eine «gewöhnliche Frau, die angesichts einer persönlichen Tragödie auf aussergewöhnliche Weise handelte».