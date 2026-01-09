Neue Memoiren 2026: Diese Promis erzählen ihre Geschichte

Gisèle Pelicot

Auch die Französin Gisèle Pelicot (73) wird 2026 weiter für Aufsehen sorgen: In «Eine Hymne an das Leben» berichtet sie in eigenen Worten über ihr Leben. Das Buch soll am 17. Februar erscheinen – nicht nur in ihrer Heimat Frankreich, sondern auch in Deutschland und 20 weiteren Ländern. 2024 wurde sie zur Heldin im Kampf gegen sexualisierte Gewalt, als sie öffentlich einen Prozess gegen ihren Ex–Mann führen liess, der sie jahrelang missbraucht hatte und auch von vielen anderen Männern vergewaltigen liess. Dominique Pelicot wurde zu 20 Jahren Haft wegen schwerer Vergewaltigung verurteilt, 50 weitere Angeklagte wurden zu Strafen von drei bis 15 Jahren verurteilt. Das «Time»–Magazin kürte Gisèle Pelicot zu einer der «Frauen des Jahres 2025» und würdigte sie als eine «gewöhnliche Frau, die angesichts einer persönlichen Tragödie auf aussergewöhnliche Weise handelte».