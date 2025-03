Neue Metastase: Patrice Aminati berichtet von ihrem «Auf und Ab»

Sie bekomme Medikamente, «mit denen ich den Alltag gut bewältigen kann». Die beste Zeit komme noch, sagt Aminati. Darauf angesprochen, dass wieder eine Metastase entdeckt worden sei, erklärt sie: «Ja, jetzt sind die Ärzte natürlich sehr vorsichtig geworden, kontrollieren sehr schnell, geben sehr schnell Bescheid.» In der kommenden Woche werde sie an der betroffenen Stelle bestrahlt. Es könne dazu kommen, dass punktuell Haare ausfallen, Aminati sei diesbezüglich aber «absolut uneitel geworden». Sie wolle alles «klaglos» machen, was sie am Leben und was die gemeinsame Familie aufrecht erhalte. Die Aminatis haben eine kleine Tochter.