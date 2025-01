Neue Miniserie: Jella Haase wird «Die Päpstin»

Schon 2011 war die heute 32–Jährige in «Männerherzen ... und die ganz ganz grosse Liebe» im Kino zu sehen. Auch mit Produktionen wie «Kriegerin» und «Lollipop Monster» sowie ihrer Rolle im «Tatort: Puppenspieler» sorgte sie für Aufsehen. Einem breiten Publikum wurde Haase dann durch die Kinokomödie «Fack ju Göhte» bekannt, in der sie 2014 als Schülerin Chantal zu sehen war. Diese Rolle übernahm sie auch in den Fortsetzungen «Fack ju Göhte 2» (2015), «Fack ju Göhte 3» (2017) sowie im Ableger «Chantal im Märchenland» (2024). Zuletzt war die Schauspielerin unter anderem in der Serie «Kleo» zu sehen.