Neue Miniserie mit «Game of Thrones»-Star Kit Harington in Entwicklung

Das ist die Geschichte des Klassikers

BBC hat eine Zusammenfassung der Miniserie geliefert. Die Handlung spielt in London, es ist das Jahr 1782. Die Spannungen im Krieg zwischen Frankreich und Grossbritannien sind gross. Das Leben der jungen Frau Lucie Manette (Mirren Mack) wird auf den Kopf gestellt, als sie eine Nachricht aus Paris erhält: Ihr Vater, der seit fast 20 Jahren als tot gilt, könnte noch am Leben sein. Der Bote – der idealistische französische Emigrant Charles Darnay (François Civil) – wird verhaftet und wegen Hochverrats angeklagt. Lucie bittet daraufhin einen jungen Anwalt namens Sydney Carton (Kit Harington) um Hilfe, in der Hoffnung, dass er Darnay befreit und dieser sie nach Paris führt, um ihren Vater aufzuspüren. Lucies Begegnung mit Darnay und Carton löst ein komplexes Liebesdreieck aus.