Neue Musik: Selena Gomez und Miley Cyrus reagieren auf Doppel-Datum

«Miley und ich haben beide bald eine Single und wir veröffentlichen sie am selben Tag», schrieb Gomez in einer Instagram-Story und betonte die lange Verbundenheit der beiden Stars: «Wir sind Freunde, seit wir jung waren. Ich freue mich auf den 25. August!» Dazu zeigte sie einen kurzen Clip von ihrem Auftritt in Cyrus' früherer Fernsehserie «Hannah Montana».