Neue Musik: Shawn Mendes kündigt Comeback nach seiner Krise an

Shawn Mendes startet wieder durch

Fast zwei Jahre später meldete sich Mendes am 7. März auf Instagram bei seinen Fans mit guten Neuigkeiten zurück. Dort schrieb er: «Es ist wirklich lange her, dass ich das letzte Mal live gespielt habe und ich bin so aufgeregt, dass ich am 22. September als Headliner bei Rock In Rio auftreten werde. Ich habe es so sehr vermisst, auf der Bühne zu stehen und euch alle persönlich zu sehen!» Doch damit nicht genug: «Ich habe auch an einem neuen Album gearbeitet und ich kann es kaum erwarten, diese neuen Songs live für euch zu spielen.»