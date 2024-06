Neue olympische Sportart: ZDF bringt Doku über Breaking ins Kino

Die Breaking–Wettbewerbe werden am 9. und 10. August in Paris auf dem Place de la Concorde stattfinden. In 60 Sekunden müssen die 16 Tänzerinnen und die 16 Tänzer die Jury in Soloduellen mit «Technik, Vielseitigkeit, Kreativität, Persönlichkeit, Darstellungskraft und Musikalität» überzeugen, heisst es auf der Olympia–Teamseite. Für Deutschland haben Pauline Nettesheim (31) und Sanja Jilwan Rasul (31) den Sprung nach Olympia geschafft.