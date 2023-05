Die Gruppe, neben Reeves auch Gitarrist Bret Domrose und Schlagzeuger Rob Mailhouse, teilte kürzlich bei Instagram ein Hinter-den-Kulissen-Bild von einem Fotoshooting in Los Angeles. «Bald gibt es aufregende Neuigkeiten. Danke, dass ihr so geduldig seid», heisst es im beigefügten Kommentar. Diese Zeilen lassen vermuten, dass neue Songs der Band, die sich ursprünglich 2002 aufgelöst hat, in Kürze erscheinen werden. Genaue Details gibt es bisher aber nicht.