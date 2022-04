Sichtbarkeit «nicht heterosexueller» Menschen in den Medien ist Hanna wichtig

Hanna will bei «Princess Charming» nicht nur die grosse Liebe finden, der Projektleiterin ist die lesbische Datingshow auch noch aus einem anderen Grund wichtig: «Je mehr in den Medien über ‹nicht heterosexuelle› Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen - ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt», erklärt die 28-Jährige.