Prinz Harry (38) und Herzogin Meghans (42) neuestes Netflix-Projekt startet in zwei Wochen. Am 30. August erscheint auf dem Streamingdienst die fünfteilige Dokumentarserie «Heart of Invictus», wie Netflix am heutigen Tag bekannt gegeben hat. Auch einen Trailer zu der Serie gibt es seit heute. Darin ist Prinz Harry gemeinsam mit Athleten der Sportveranstaltung zu sehen.