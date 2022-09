Neue Reality-Serie über Ozzy Osbourne und Familie angekündigt

Ozzy Osbourne kehrt nach 17 Jahren als Reality-TV-Star zurück

Der 73-jährige Ozzy Osbourne, Ex-Frontman der Metal-Legenden Black Sabbath, gab erst vor wenigen Tagen bekannt, dass er mit seiner Familie Kalifornien verlassen und zurück nach England ziehen wird. Als Grund nannte er unter anderem die zunehmende Waffengewalt in den USA. Genau um diesen Umzug wird es jetzt in der kommenden, noch unbetitelten Reality-Show gehen. Laut der BBC soll das «neue Leben [der Osbournes] in Grossbritannien» gezeigt werden. Geplant ist demnach «eine lustige, bewegende und ehrliche» neue Serie.