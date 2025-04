Neue Reality-Show «Most Wanted»: Auch diese Promis sind dabei

Paul Janke kämpft für sich allein

Als weiteres Team kündigte Joyn bereits am Mittwoch Ann–Kathrin Bendixen (25) alias «Affe auf Bike» und Gabriel Kelly (23) an. Die beiden unternahmen eine vierwöchige Abenteuerreise durch Vietnam und sammelten so Erfahrung für das Format. Gemeinsam stellen sich auch die YouTube–Stars Sebastian Meichsner (39) und Christo Manazidis (38), bekannt durch den Kanal Bullshit TV, der Challenge. Auf sich allein gestellt ist Ex–Bachelor Paul Janke (43).