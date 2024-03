Neue Reality-Show «The 50»: Kate Merlan hatte Albträume

Die neue Reality–Show «The 50» von Amazon Prime startet am 11. März. Auf einem abgelegenen Schloss kämpfen 50 deutsche Reality–TV–Stars in 14 Episoden um den Jackpot – der an einen Follower oder eine Followerin geht. Auch Kate Merlan (37) will sich das Preisgeld sichern. Der Reality–Star hat schon bei vielen Formaten mitgemacht und ist in der Reality–TV–Szene ein bekanntes Gesicht. «Jeder Reality–Fan kommt bei ‹The 50› auf seine Kosten», verspricht die 37–Jährige im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. «Die Spiele waren wirklich sehr krass, ich hatte sogar Albträume davon.»