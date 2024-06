Neue Rolle in Sci-Fi-Film: Will Smiths Comeback nimmt Fahrt auf

Derzeit treibt Will Smith (55) an der Seite von Martin Lawrence (59) wieder als «Bad Boy» Mike Lowrey sein rechtschaffenes Unwesen im Kino. Und weil er das rund zwei Jahre nach seiner Oscar–Ohrfeige gegen Komiker Chris Rock (59), die Smith seither selbst schallend aus Hollywood geklatscht hatte, sehr erfolgreich tut, scheinen nun auch wieder die Rollen–Angebote anzuflattern. So berichtet die US–amerikanische Branchenseite «Deadline», dass Smith die Hauptrolle in einem ambitionierten Science–Fiction–Thriller namens «Resistor» zugesprochen bekommen hat.