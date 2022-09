Neue Rolle, neuer Look: Patrick Dempsey ist jetzt blond

Dempsey war für einen besonderen Anlass bei dem Disney-Event erschienen. Er wurde feierlich als neue «Disney Legende» in die Hall of Fame aufgenommen. Seine berühmteste Disney-Rolle ist die des Scheidungsanwalts Robert im Märchen «Verwünscht». In der Fortsetzung «Disenchanted», die ab 24. November 2022 bei Disney+ erscheinen wird, verkörpert er den Part erneut.