Neue Sat.1-Serie: Caroline Frier über ihre Rolle als «coole Ärztin»

Dass in Sachen Arztserie neben etablierten männlichen Kollegen wie der «Bergdoktor» nun die «Landärztin» ihre Arbeit aufnimmt, freut Frier besonders. «Endlich darf mal eine coole Ärztin ran. Sie bringt die perfekte Mischung mit. Eine taffe Frau, die in ihrem Job fokussiert funktioniert, sich aber auch verletzlich zeigt, auf eine Art verpeilt ist und ihr Privatleben nicht richtig in den Griff bekommt.» In einer Wohlfühl-Serie darf die Liebe nicht fehlen und Sarah König steht gleich zwischen zwei Männern: Ihr alter Freund, Dorfarzt Dr. Fabian Kroiss (Oliver Franck, 48), und Bergretter Max Raichinger (Alexander Koll, 43). «Es wird spannend und es werden sich sicherlich zwei Lager bilden», vermutet Frier zu den Reaktionen auf das Liebesdreieck. Die Dreharbeiten mit den beiden Kollegen und auch Filmtochter Katharina Hirschberg (22) als Leo König fühlten sich nicht wie Arbeit an, «wir lachen viel zusammen und es hat sich ein richtig familiäres Verhältnis aufgebaut», sagte die Schauspielerin. In wenigen Wochen sind die ersten 30 Episoden der «Landarztpraxis» im Kasten. Die Folgen sollen ab Oktober täglich um 19 Uhr ausgestrahlt werden.