Neue Schwiegertochter für den Präsidenten: Trump Jr. hat sich verlobt

Nach der Verkündung sagte Trump Jr. laut «People»–Magazin: «Mir fehlen normalerweise nie die Worte, weil ich sonst über alles schwadroniere, aber ich will Bettina für dieses eine Wort danken, das sie gesagt hat: Ja.» Anderson selbst richtete anschliessend ebenfalls ein paar Worte an die Anwesenden: «Das war das unvergesslichste Wochenende meines Lebens. Ich darf die Liebe meines Lebens heiraten und fühle mich wie die glücklichste Frau der Welt», sagte sie.