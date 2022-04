Neue Serie auf Disney+: Walker Scobell wird zu «Percy Jackson»

Die Kinoverfilmungen scheiterten

In der Serie «Percy Jackson and the Olympians» geht es wie in der fünfteiligen Buchvorlage um den zwölfjährigen Schüler Percy. Der New Yorker findet heraus, dass sein Vater Poseidon ist und er damit ein Halbgott. Er kommt in ein Camp für andere Götternachkömmlinge und muss verschiedene Abenteuer überstehen.