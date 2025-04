Neue Serie «Étoile» startet: Diese «Gilmore Girls»-Stars sind dabei

«Gilmore Girls» hat sich zur echten Kultserie entwickelt und auch «The Marvelous Mrs. Maisel» war ein voller Erfolg: Am heutigen Donnerstag (24. April) startet auf Amazon Prime Video mit «Étoile» die neue vielversprechende Serie von «Gilmore Girls»–Schöpferin Amy Sherman–Palladino (59). In dem Ballett–Drama, das in Paris und New York spielt, gibt es auch ein Wiedersehen mit altbekannten Gesichtern.