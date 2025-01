Neue Serie «Lockerbie» mit Colin Firth: Drama auf drei Ebenen

Wann wird aus Gerechtigkeitssinn eine Obsession?

Das Schauspiel–Ensemble von «Lockerbie» schafft es, die schwierige Prämisse der Serie nervenaufreibend an die Zuschauerinnen und Zuschauer zu vermitteln. Allen voran Colin Firth und Ardalan Esmaili sind hierbei hervorzuheben. In seinem unbändigen Wunsch nach Gerechtigkeit für das, was er verloren hat, riskiert Swire zunehmend all das, was er noch hat – seine Familie: «Seit ihrem Tod machst du nichts anderes mehr. Du hast noch zwei weitere Kinder. Ich will das Leben um mich ist, nicht Tod in jeder Minute des Tages», versucht Jane Swire ihren Mann zurück zu sich und ins Leben zu holen. Ob es ihr gelingt?