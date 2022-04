Neue Serie «Outer Range»: Western trifft auf Mystery und Josh Brolin

Ein spannender Mix

Dass Brolin mit seinem kernigen Gesicht wie für (Neo-)Western gemacht ist, bewies er bereits eindrucksvoll im Oscar-prämierten Meisterwerk «No Country For Old Men». Dem Mystery-Genre blieb er in seiner nun schon fast 40 Jahre währenden Karriere aber weitestgehend fern. «Outer Range» verspricht nun also eine Vermählung dieser drei Komponenten - Mystery in dafür ganz und gar nicht üblicher Western-Verpackung und mit grossartiger Besetzung. Neben Brolin und Poots etwa noch Will Patton (67) sowie Lewis Pullman (29), Sohn von Bill Pullman (68) - und unter anderem von Brolin und Brad Pitt (58) produziert.