Neue Serie: ProSieben eröffnet bald «Die Cooking Academy»

Stand der Hype um die US–Serie «The Bear» hier Pate? Jedenfalls arbeitet ProSieben an einer Serie, die ebenfalls im kulinarischen Milieu spielt. Der Sender gab in einer Pressemitteilung bekannt, dass bald die Dreharbeiten zu «Die Cooking Academy» beginnen. Im Schloss Haniel bei Köln sollen ab März 120 Folgen der Serie entstehen. «Die Cooking Academy» ist die erste Daily bei ProSieben seit «Lotta in Love». Die Telenovela mit Janin Ullmann (43) lief von 2006 bis 2007.