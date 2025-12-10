Neue Serie «Young Sherlock»: Erste Bilder veröffentlicht

Prime Video hat die ersten Bilder seiner neuen Serie «Young Sherlock» unter anderem auf Instagram veröffentlicht. In der neuen Serie, die ab 2026 auf dem Streamingdienst zu sehen sein wird, spielt Hero Fiennes Tiffin (28) den titelgebenden Detektiv. Basierend auf Andy Lanes Buchreihe «Young Sherlock Holmes» erzählt die Show die Anfänge des berühmten Detektivs und begleitet ihn bei der Lösung seines ersten Mordfalls.