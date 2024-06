Neue Serienrolle für «Grey's Anatomy»-Star Patrick Dempsey

Patrick Dempseys Charakter Aaron Spencer verbindet in «Dexter: Original Sin» eine jahrzehntelange Beziehung mit Harry Morgan, dem Adoptivvater und Mentor der Hauptfigur. Die erste Staffel der neuen Serie, deren Produktion in diesem Monat in Miami begonnen hat, ist auf zehn Episoden angelegt. Neben den bereits Erwähnten wirken unter anderem Molly Brown, James Martinez und Sängerin Christina Milian vor der Kamera mit.