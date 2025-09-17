Neue Show: Das passiert in «Die Abrechnung - Der Promi-Showdown»

Mehr Drama, Stress und Krawall: ProSieben bringt ab dem 6. November (20:15 Uhr, auch auf Joyn) zerstrittene Prominente in einer neuen Reality–Show zusammen. In «Die Abrechnung – Der Promi–Showdown» müssen aus Erzrivalen Teamkollegen werden, die gemeinsam Challenges bewältigen.
Das Konzept der fünf Folgen ist explosiv: Acht Promi–Duos, die sich nicht ausstehen können, werden in einem abgeschiedenen Haus zusammengesperrt. Der Clou dabei: Die Kandidaten erfahren erst beim Einzug, mit wem sie es zu tun bekommen.
«Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten – ungewisser Ausgang», fasst Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin für Joyn und ProSieben, das Format in der Pressemitteilung zusammen. Die Promi–Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.
Welche Streithähne sind dabei?
Bereits im August hatte es Spekulationen über ein derartiges Format gegeben. Damals berichtete die «Bild»–Zeitung über Pläne für eine neue Trash–Show, in der zerstrittene Prominente aufeinandertreffen. Als mögliche Duos wurden Namen wie Verena Kerth und Giulia Siegel, Sam Dylan und Kate Merlan oder auch Lisha Savage und Eva Benetatou ins Spiel gebracht.
Welche Promi–Duos tatsächlich in der ProSieben–Produktion antreten werden, ist bisher noch nicht bekannt gegeben worden. Die Sendung verspricht jedoch, dass «die Fetzen fliegen».