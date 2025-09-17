Neue Show: Das passiert in «Die Abrechnung - Der Promi-Showdown»

«Bekannte Gesichter, bekannte Geschichten – ungewisser Ausgang», fasst Lizi Sofeso, Unterhaltungschefin für Joyn und ProSieben, das Format in der Pressemitteilung zusammen. Die Promi–Paare stehen vor der Wahl: Entweder sie begraben das Kriegsbeil und arbeiten zusammen oder sie gehen gemeinsam unter. Ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro soll zusätzlich motivieren.