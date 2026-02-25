Neue Show: Désirée Nick leitet die «Realitystar Academy»

«Du sollst nicht langweilen»

Besonders deutlich wird Nick, wenn es um die Anforderungen an die Kandidaten geht. Es gebe ein oberstes Gebot: «Du sollst nicht langweilen.» Und ein zweites: Sei einzigartig. Unterhaltungskunst entstehe eben nicht per Zufall, betonte sie im Interview. Wer in der Academy bestehen will, muss laut der Direktorin rund um die Uhr abliefern. «Wer nicht 24/7 performt, macht den Abflug. Ich helfe dabei auch gerne beim Kofferpacken.»