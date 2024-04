Neue Show «Kaulitz & Kaulitz»: Heidi Klum ist «nicht wirklich dabei»

Auf den grossen Auftritt von Heidi Klum (50) müssen die TV–Zuschauer in der Doku–Serie der Kaulitz–Zwillinge Tom und Bill (34) wohl verzichten. In einer Instagram–Story zeigte die «Germany‹s next Topmodel»–Moderatorin in einer Fragerunde die Anmerkung eines Followers: «Ich will dich auch in ›Kaulitz & Kaulitz' sehen», hiess es da zu ein paar Tränen– und Herz–Emojis. Heidi Klum antwortete darauf: «Ich bin nicht wirklich darin zu sehen». Den Grund lieferte die Ehefrau von Tom Kaulitz gleich dazu: «Weil es um Bill und Tom geht und die Dinge, die sie zusammen machen.»