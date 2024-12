Neue Show mit Bully: Stefan Raab kommt «in Strassenform»

Er trifft dann auf Herbig und Raab, der «in Strassenform, in Tagesform» kommt, wie er im RTL–Interview zur neuen Show sagte. Der Moderator, der im September bei seinem TV–Comeback einen erneuten Boxkampf gegen Regina Halmich (48) verlor, fügte hinzu: «Ich habe nach dem Boxkampf unverzüglich aufgehört, Sport zu machen und gesund zu essen und bin jetzt wieder, sage ich mal, auf dem Weg ins Super–Schwergewicht.» Das könne unter Umständen bei einem Spiel auch mal zuträglich sein. «Also, es gibt kein Üben. Ich mache das, was ich sonst auch immer mache. Ich informiere mich über das, was in der Welt passiert. Weil natürlich gibt es auch Fragen zum aktuellen Zeitgeschehen, Wissensfragen. Aber da schafft man sich ja über die Jahre doch immer mehr Wissen an, es wird ja nicht weniger in der Regel.»