Neue Show mit Katrin Bauerfeind und den Kaulitz-Zwillingen

Die Kaulitz–Twins sind neben ihrer Musikkarriere längst alte Hasen im TV–Geschäft. Ihre eigene Musiksendung «That's My Jam» wurde im vergangenen Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet – und stach damit neben der «Giovanni Zarrella Show» auch «Wer stiehlt mir die Show?» aus. Zuletzt sassen sie in der Jury von «The Voice of Germany». Ausserdem läuft mit «Kaulitz & Kaulitz» am 25. Juni auf Netflix eine Doku–Serie über die berühmtesten Zwillinge Deutschlands an.