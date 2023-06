Neue Show mit Sonja Zietlow und mehr: Die TV-Neuheiten bei RTL

«Die Verräter» mit Sonja Zietlow

Mit «Die Verräter - Vertraue Niemandem!» hat RTL eine neue Reality-Show ins Programm aufgenommen. In der Sendung treffen 16 Promis in einem französischen Schloss aufeinander, drei von ihnen sind Verräter. Die Zuschauenden sind Mitwisser, die übrigen Kandidaten jedoch müssen in mehreren Runden herausfinden, wer ein falsches Spiel spielt. Der Sieger oder die Siegerin erhält am Ende ein Preisgeld. Sonja Zietlow moderiert das verräterische Spektakel. Welche Stars dabei sind und wann die Show ins Fernsehen kommt, ist bislang noch nicht bekannt.