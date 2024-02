Neue Show mit Steven Gätjen: Stars müssen 120 Stunden im Dunkeln leben

Infrarot und Nachtsichtkameratechnik

Wie der Streamingdienst am 29. Februar mitgeteilt hat, ist der Drehstart in Köln erfolgt. In sechs Episoden stellen sich acht Prominente «der ultimativen Herausforderung», fünf Tage komplett ohne Licht zu überstehen. Im Dunkeln müssen die Kandidaten zahlreiche Tests und Aufgaben überstehen und die womöglich vorhandene Angst vor der Dunkelheit überwinden. Wie Prime Video weiter mitteilte, können die Zuschauer das Geschehen dank Infrarot und Nachtsichtkameratechnik verfolgen.