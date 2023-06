Neue Single «Copa Vacía»: Shakira wird zur Meerjungfrau

Neues Album im Anmarsch?

Für Shakira ist es nicht die erste Kooperation des Jahres. Mit der Single «Music Sessions Vol. 53» hatte sie schon früher in diesem Jahr zusammen mit Bizarrap Geschichte geschrieben. Der Song, der auch nach einer klaren Abrechnung mit ihrem Ex Gerard Piqué (36) klingt, war weltweit auf Platz 1 der Charts debütiert, hat 14 Guinness World Records gebrochen und ist der spanischsprachige Song mit den meisten Streams an einem Tag.