Neue Sketch-Comedy «Bappas» kommt im November

Der Bayerische Rundfunk wird ab dem 5. November den Versuch wagen, die Sketch–Comedy zurück ins Fernsehen zu bringen. Für die ARD Mediathek hat der BR die Serie «Bappas» produziert – also «Papas», für alle Nicht–Bajuwaren. Darin spielen Komiker Simon Pearce (44) und Bayern–3–Moderator Sebastian Winkler (42) sich selbst und arbeiten ihren ganz normalen Alltagswahnsinn als Familienväter humoristisch auf. Frei nach dem Motto: «Zwei Väter. Ein Team. Null Plan.»