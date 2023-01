Am Ende wird sich Kommissarin Klar allerdings verabschieden, um neue Wege zu gehen, wie es vom Sender heisst. Fiona Coors war von Serienbeginn an als Hauptkommissarin Kerstin Klar dabei. Sie steigt auf eigenen Wunsch aus. «18 Jahre sind eine lange Zeit», sagt die Wahl-Bayerin. «Mein runder Geburtstag kürzlich hat mir klargemacht, dass es Zeit ist für etwas Neues.» Und auch Schauspieler Max Hemmersdorfer (37), bisher als Oberkommissar Max Fischer in Aktion, will sich nach 23 Krimifolgen in Wiesbaden «neuen Herausforderungen stellen». In der ersten Episode der neuen Staffel ist er noch einmal dabei.