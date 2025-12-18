Neue Staffel «Emily in Paris»: Rückkehr des Netflix-Phänomens

Die neue, fünfte Season von «Emily in Paris» erscheint erfreulicherweise wieder in einem Block. Alle zehn Episoden werden von Netflix auf einen Schlag zum Abruf zur Verfügung gestellt. Eine sechste Staffel ist übrigens gegenwärtig noch nicht offiziell bestätigt. An den neuen Folgen begeistert besonders der Aufenthalt Emilys und ihrer Netflix–Serie in der Ewigen Stadt Rom – die optisch der Hauptstadt Frankreichs mehr als das Wasser reichen kann.