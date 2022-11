Neue Staffel für «Der König von Palma»: Auch Heike Makatsch ist dabei

«Der König von Palma» geht in die nächste Runde. Auf Mallorca haben die Dreharbeiten für die zweite Staffel der Serie mit Henning Baum (50) begonnen. Das gab RTL in einer Mitteilung bekannt. Die erste Runde der Crime-Serie über den Ballermann in den frühen 1990er-Jahre war im Februar 2022 bei RTL+ gestartet.