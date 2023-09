Wen liebt Bradley?

Billy Crudup (55) als Cory Ellison kehrt natürlich wieder zurück in den neuen Folgen, genau wie Julianna Margulies (57) als Laura Peterson. Spannend dürfte daher werden, wie es mit Bradleys Liebesleben weitergeht: Laura hat Bradley eingeladen, mit ihr in Montana in Corona–Quarantäne zu gehen. Cory erklärte dann aber im Staffelfinale überraschend, dass er in Bradley verliebt sei ... Ihre Reaktion steht noch aus. Probleme scheint Bradley allerdings auf alle Fälle in den neuen Folgen zu haben. «Ich habe einen Fehler gemacht, aber ich werde ihn beheben», erklärt sie im Trailer zu Staffel drei.