Neue Staffel von «The White Lotus»: Das kommt bei Fans nicht gut an

Die Titelmusik von Staffel drei könnte das widerspiegeln, und soll zudem auch zum thailändischen Ambiente passen. Die neuen Folgen spielen in dem südostasiatischen Land. Zu sehen gab es den Auftakt für das deutsche TV–Publikum am 17. Februar bei Sky sowie seinem Streamingdienst Wow, nur einen Tag nach der Premiere in den USA. Wie gewohnt werden die betuchten Gäste auch in der neuen Staffel in einem Luxusresort der fiktiven White–Lotus–Kette alle erdenklichen zwischenmenschlichen Abenteuer und Dramen erleben.