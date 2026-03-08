Neue Strecken: Drei Wege, auf die sich Wanderer freuen können

Rundweg bei Maribor in Slowenien

Fast schon einen Spaziergang im Gegensatz zu den beiden bereits genannten Wanderwegen bietet ein neuer Rundwanderweg im Nordosten Sloweniens. Der Pohorje–Kozjak Trail verbindet laut der zuständigen Tourismusagentur in 20 Etappen auf markierten Wanderwegen die beiden Gebiete rund um die Stadt Maribor. Auf fast 174 Kilometern durchqueren Wandernde alte Wälder, rasten an Berghütten oder lassen sich von Wasserfällen verzaubern. Die teils fordernde Wanderung, die laut der britischen BBC ab Sommer vollständig zugänglich sein soll, wird mit einer Gesamtzeit von etwa 59 Stunden veranschlagt.