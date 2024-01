Neue Superhelden-Serie «Echo»: Marvel wird härter

Im Trailer schockiert ein Kopfschuss

Auch handelt es sich bei «Echo» um die bislang brutalste MCU–Show. So war bereits im ersten Trailer zur neuen Serie ein schockierender Kopfschuss direkt im Bild zu sehen. In den USA hat «Echo» daher die Altersfreigabe «TV–MA» erhalten, was in Deutschland ungefähr mit einer Freigabe ab 17 Jahren zu vergleichen ist. Die Show um die gehörlose Superheldin, die übrigens eine exzellente Martial–Arts–Kämpferin ist, erinnert auch darin an die eingestellten Marvel–Serien auf Netflix wie «Daredevil» oder «The Punisher».