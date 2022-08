Neue «Tatort»-Saison: So geht es nach der Sommerpause weiter

4. September: «Das Verhör», Ludwigshafen

Der nächste neuen «Tatort» flimmert am 4.9. über die Bildschirme. Das Ludwigshafener Team mit den Ermittlerinnen Lena Odenthal (Ulrike Folkerts, 61) und Johanna Stern (Lisa Bitter, geb. 1984) muss in «Das Verhör» den grausamen Mord an einer Investmentbankerin aufklären. Ein im Gespräch mit weiblichen Ermittlerinnen zu Ausrastern neigender Soldat macht sich besonders verdächtig - Odenthal ist überzeugt, dass in ihm ein tiefsitzender Frauenhass brodelt.