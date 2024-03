Neue «Terra Xplore»-Staffel zum Thema Freundschaften

In der finalen Folge am 14. April geht es dann darum, welche Freundschaften einen gesund halten. Denn das gute soziale Kontakte einen wesentlichen Beitrag zur Gesundheit haben, belegen verschiedene Studien. So wirken sie sich zum Beispiel positiv auf das Stresssystem aus, weiss Professorin Dr. Beate Ditzen von der Medizinischen Fakultät Heidelberg. Langjährige oder sogar lebenslange Freundschaften zu pflegen, ist jedoch gar nicht so einfach. Die amerikanische Psychologin und Anthropologin Alexandra Rosati erklärt, wie sich das Freundschafsverhalten mit dem Alter ändern kann.