Neue TV-Rolle für Bill Kaulitz: Sänger macht bei Live-Krimi-Dinner mit

Zu den von Kaulitz erwähnten grossartigen Schauspielern gehören neben dem beliebten Duo aus dem Münsteraner «Tatort» auch Uwe Ochsenknecht als Gastgeber sowie Martina Hill, Max Giermann, Verena Altenberger, Annette Frier, Serkan Kaya und Juergen Maurer als Gäste des Dinners in einer Schlosskulisse. Die Idee: Zu seinem 70. Geburtstag versammelt Brettspiel–Mogul Maximilian Kampstahl Familie und Freunde. Doch noch bevor er bei der Party seinen Nachfolger nennen kann, geschieht ein Mord – und alle sind verdächtig. Während das Publikum im Studio mithilfe prominenter Unterstützung versucht, den Täter oder die Täterin zu überführen, kann auch daheim mitgerätselt werden. Zuschauerinnen und Zuschauer können per Anruf oder SMS ihre Tipps abgeben.