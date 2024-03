Neue TV-Show für Johann Lafer: «Kochen ist kein Kasperltheater!»

Starkoch Johann Lafer (66) bekommt eine neue Kochshow in Sat.1. Ab Frühsommer 2024 präsentiert der 66–Jährige «Drei Teller für Lafer» am Nachmittag, wie der Sender am Montag bekannt gab. In der Sendung wird Johann Lafer der Mitteilung zufolge ein kulinarisches Motto vorgeben.